Football's round four starts today

THE ROUND four Rarotonga football competition will kick off today with the age group contest.

In the under-11 mix matches, Titikaveka will meet Avatiu, Takuvaine will square off against Nikao Sokattak and Puaikura will battle Tupapa Maraerenga.

Fixtures

CIFA Field 1: Under 11 Mix – 4pm Field 1 Takuvaine-Nikao Sokattak (Ref: Emilie Pierce), Field 2 Titikaveka-Avatiu (Ref: Kimiora Makitae), Field 3 Puaikura-Tupapa Maraerenga (Ref: Lora Tauira and Harriet Raui) CIFA Field 2: Under 8 Mix – 4pm Field 1 Takuvaine-Nikao Sokattak (Ref: Pierce Iripa and Jake Browne), Field 2 Titikaveka-Avatiu (Ref: Ngametua Taringa and Graham Viking), Field 3 Puaikura FC-Tupapa Maraerenga (Ref: Kura Smith) Under 17 Men’s matches: CIFA Field 1 Takuvaine-Nikao Sokattak (Ref: Mata Iroa, Assist: Ngametua Taringa and Emilie Pierce), CIFA Field 2 Titikaveka-Avatiu (Ref: Mike Mouauri, Assist: Kimiora Makitae and Murray Wilson); Takitumu School Puaikura-Tupapa Maraerenga (Ref: Maara Kaukura, Assist: Amnish Prasad and Noel Mani)