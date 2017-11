Te Tupu paddlers win top 12km single races

Tough and exciting competitions were seen in the singles races on day two of the Matson Vaka Eiva on Monday.

The 12 kilometre races were held in the masters, senior masters, golden masters, U19 and open categories.

In the feature open women’s V1 race, veteran paddler Serena Hunter of Te Tupu finished on top in a time of 1 hour 2:05 minutes ahead Joyce Fortes (Ngakau Toa Vaka) and Becs Rasmussen (Te Tupu).

Fortes clocked 1 hour 8:39 minutes ahead of Rasmussen, who managed 1 hr 9:13 mins.

The open men’s V1 race went to Andre Tutaka-George of Te Tupu. He won on a time of 50:45 minutes.

Josh Walters of Whakatu Marae finished on second place with a time of 53:56 minutes followed by Jamille Ruka of Te Puuao in third in a time of 54:41 minutes.

- Rashneel Kumar

Results

Race 1: Men & Women - Masters, Senior Masters, Golden Masters

Golden Master Women, OC1 – 1: 1.20.19.80 - Wendy Dewitt, Cage Free Wahines (Canoe number 10); Golden Master Men, V1 – 1: 1.02.27.63 - Sani Sosene, Te Tupu (68); Senior Master Women, OC1 – 1: 1.09.53.70 - Michelle Peters, Cage Free Wahines (27), 2: 1.18.42.77 - Tina Constain, Maroro (16); Senior Master Women, V1 – 1: 1.19.42.13 - Jenny Rasmussen, Moloolooba (13); Senior Master Men, OC1 – 1: 55.51.13 - Grant Barriball, PCKC (31), 2: 57.39.59 - Franz Reiger, iROAM (18); Senior Master Men, V1 – 1: 56.07.87 - Alan Sullivan, Te Tupu (92), 2: 1.07.16.09 - Marc Cowan, Te Tupu (5), 3: 1.10.15.13 - Sam Brown, Te Tupu (73); Master Women, OC1 – 1: 1.18.37.65 - Selina Katene, PCKC (36), 2: 1.18.47.40 - Paula Napier, PCKC (52); Master Men, OC1 – 1: 52.20.38 - Greg Jones, Mitimitanga (333), 2: 58.02.90 - Shane Anderson, Rehutai (1), 3: 1.07.14.73 - Ralph Ruka, Te Puuao (30); Master Men, V1 – 1: 53.28.95 - Turi Hodges, PCKC (80), 2: 55.20.13 - Esben Torget, Te Tupu (97), 3: 55.55.23 - Phil, NTV (94), 4: 59.42.77 - Jack Wormald, Rehutai

Race 2: Men & Women - U19 & Open, 12km

Senior Master Women, OC1 – 1:11:36:28 Anita Taggert, Rehutai (36); U19 Women, V1 –1:04:54:04 Ioana Puna, NTV (4); U19 Men, OC1 – 1:20:29:89 Tairoki Tahau-Hodges, PCKC (52); U19 Men, V1 – 1. 51:37:50 Tapu Taihoarii, Mitimitanga (80), 2. 55:52:46

Tane Heta, Mitimitanga (5), 3. 57:06:53 Daniel Caulder, Mitimitanga (86); Open Women, OC1 – 1:07:44:14 Lydia Walterfang, iROAM (27); Open Women, V1 – 1. 1:02:05:43 Serena Hunter, Te Tupu (99), 2. 1:08:39:93 Joyce Fortes, NTV (94), 3. 1:09:13:21 Becs Rasmussen, Te Tupu (13); Open Men, OC1 – 1. 50:20:53 Steve Roulston, Mitimitanga (333), 2. 1:03:27:78 Simon Wolfgram, Matukutureia (30), 3. 1:04:00:68 Kere Bedgood, Mitimitanga (31); Open Men, V1 – 1. 50:45:68 Andre Tutaka-George, Te Tupu (91), 2. 53:56:46 Josh Walters, Whakatu Marae (71), 3. 54:41:50 Jamille Ruka, Te Puuao (92);