Round six teams out to improve

The U8 and U11 mixed teams will kick off their round 6 matches at the CIFA Complex today as a number of teams look to improve their place on the points table.

Takuvaine will contest against Avatiu, while Titikaveka is set to battle it out with Nikao Sokattack and Puaikura will meet Tupapa Maraerenga which will make for some interesting football action.

- CIFA Media

Fixtures

CIFA Field 1 at 4.15pm: U11 - Field 1 - Takuvaine FC vs Avatiu FC (Referees: Lai Gukisuva, Dora Iripa), Field 2 - Titikaveka FC vs Nikao Sokattak FC (Referees: Kura Smith, Kataraina Piri), Field 3 - Puaikura FC vs Tupapa Maraerenga FC (Referees: Matthew Browne, Tehinnah Tatuava). CIFA Field 2 at 4.15pm: U8 Mix - Field 1 - Takuvaine FC vs Avatiu FC (Referees: Pierce Iripa, Angelina Mitchell), Field 2 - Titikaveka FC vs Nikao Sokattak FC (Referees: Nan Noovao, Moeroa Harmon), Field 3 - Puaikura FC vs Tupapa Maraerenga FC (Referee: Emilie Pierce). U17 Men at 4.45pm: CIFA Field 1 - Tupapa Maraerenga FC vs Matavera FC (Referee: Terry Piri, Assistants: Tehinnah Tatuava, Maara Kaukura), CIFA Field 2 - Titikaveka FC vs Nikao Sokattak FC (Referees: Tupou Patia, Assistants: Dora Iripa, Moeroa Harmon), Matavera Field - Avatiu FC vs Puaikura FC (Referee: John Pareanga, Assistants: Lai Gukisuva, Amnish Prasad).