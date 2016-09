Junior footballers gain momentum

THE AGE group teams will kick off the third round of the Round Cup Championship today at the CIFA Complex and Takitumu School grounds, starting at 4pm.

The ever-popular under-8 and U11 mix competition continues to draw more interested junior footballers to the weekly championship.

Following the U8 and U11 mix matches, the U17 matches between Tupapa Maraerenga versus Takuvaine, Nikao Sokattak versus Titikaveka and Puaikura versus Matavera will take centre stage.

- CIFA Media

Fixtures

Under 11 Mix at CIFA Complex at 4pm: Field 1 Tupapa Maraerenga-Takuvaine (Ref: Lora Tauira and Harriet Raui), Field 2 Nikao Sokattak-Titikaveka (Ref: Kimiora Makitae and Warren Ngamata), Field 3 Matavera-Puaikura (Ref: Ngametua Taringa and Jake Browne)

Under 8 Mix on CIFA Field 2, kick off at 4pm: Field 1 Tupapa Maraerenga-Takuvaine (Ref: Pierce Iripa), Field 2 Nikao Sokattak-Titikaveka (Ref: Emilie Pierce), Field 3 Matavera-Puaikura (Ref: Faatau Pepe)

Under 17 Men, kick off at 4.30pm: CIFA Field 1 Tupapa Maraerenga-Takuvaine (Ref: Matthew Browne, Assist: Emilie Pierce, Kimiora Makitae), CIFA Field 2 Nikao Sokattak-Titikaveka (Ref: Mata Iroa, Assist: Ngametua Taringa, Robert Savage), Takitumu School Matavera-Puaikura (Ref: Maara Kaukura, Assist: Amnish Prasad, Tiana Ngarua)