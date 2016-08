Big clashes ahead in round two of football

The Rarotonga Round Cup Football Competition will continue today with the Prime Foods Under 8 and 11 mixed and the Hori Signs U17 men’s division matches.

The round-two matches will be held at the CIFA Complex and Takitumu School grounds. In today’s clashes, Takuvaine will take on Matavera, while Titikaveka is set for Tupapa Maraerenga and Avatiu will face off against Nikao Sokattak.

The U8 and U11 mixed division matches will kick off at 4pm followed by the U17 men’s matches at 4.30pm.

- CIFA Media

Fixtures:

CIFA Field One: Under 11 Mix – 4pm Field 1 Takuvaine FC-Matavera FC (Ref: Lora Tauira, Kura Smith), Field 2 Titikaveka FC-Tupapa Maraerenga FC (Ref: Pierce Iripa, Ngametua Taringa), Field 3 Avatiu FC-Nikao Sokattak FC (Ref: Matthew Browne, Jake Browne)

CIFA Field Two: Under 8 Mix – 4pm Field 1 Takuvaine FC-Matavera FC (Ref: Emilie Pierce), Field 2 Titikaveka FC-Tupapa Maraerenga FC (Ref: James Nand), Field 3 Avatiu FC-Nikao Sokattak FC (Ref: Tanisha Tangimetua); Under 17 Men – CIFA Field 1 Takuvaine FC-Matavera FC (Ref: Matthew Browne, Assist: Robert Savage, Ngametua Taringa), CIFA Field 2 Titikaveka FC-Tupapa Maraerenga FC (Ref: Mike Mouauri, Assist: Kimiora Makitae, Tiana Ngarua), Takitumu School Avatiu FC-Nikao Sokattak FC (Ref: Maara Kaukura, Assist: Amnish Prasad, Noel Mani).