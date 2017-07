Kare e na te teina e apii i te tuakana

E pa’uanga teia I te reta a te tangata tavini o te Kaumaiti o te Are Ariki i te ra 28 o Tiunu.

E tama, maata roa taau akakino e te tamatakutaku tangata. Koai ia tangata ka aere atu I te kimi marama mei ko ia koe me ko tena te tu?

Te akakite atu nei au kia koe, ko ta kotou angaanga I rave I mua I te PM o Nuti Reni, kare I te peu Maori o te Kuki Airani nei. Kare. Kare.

E tangata maori au mei a koe rai, anau ia au ki konei, ruaine ia au ki konei, no reira au I kite ei e te pikika’a mai nei koe iaku.

Kua pa’u au I taau au tutatua tarevake tei aere mai na runga I te pi’atutu, na roto I te reo Paratane, no te mea, ko te reo maata teia e tuatua ia nei I konei I teia tuatau; e reo putuputu katoa teia naau I te tuatua!

E reo putuputu I te tuatua ia e te katoatoa no te mea no raro ana tatou I te au Paratane e kua akatika ia e te kavamani o teia basileia kia tuatua ia teia reo i konei.

Te akakino nei koe I teia reo no te mea kare koe e inangaro kia kite tikai te mapu o teia basileia I teia angaanga tarevake tei rave ia e kotou I runga I to kotou marae.

Te vai nei rai te uianga: kua tau ainei ta kotou I rave I mua I to kotou iti tangata, pera I mua I te mata o teia nei ao katoatoa?

Kare pa’a? No reira oki kotou I aere mai ei na runga I te pi’atutu e te ratio I te akatanotano mai. Kua kite koe e kua tarevake teia angaanga, e oti te

pikika’a aere nei koe e kua tau te reira no te mea kua kapua ia mai te Maori Nuti Reni no konei ia tatou. Te karanga ainei koe I reira e ka tano te au peu katoatoa a te Maori Nuti Reni kia rave ia ki konei?

Teia taku pa’uanga kia koe: ko koe te rave nei I te angaanga a te porena I runga I to kotou marae. E porena katoa te Maori Nuti Reni, kare I te Maori Kuki Airani;

kua roa ainei to ratou takakeanga mei konei ia tatou.

E teina te Maori Nuti Reni no tatou, auraka e akariro e na te teina e apii mai I te tuakana.

Kua iki ia kotou ei arataki no matou, ei mata no matou e kia tau e kia tiratiratu ta kotou au angaanga I te au taime rava rai no te mea te akarakara iatu nei kotou e matou.

Auraka e akangaropoina e manganui uatu te au tangata pakari atu ia kotou e ora nei rai.

Kua tere te Apii Sabati

