Reo akameitakianga no te ikianga-iti o RAPPA

Meitaki Maata kia kotou katoatoa tei tauturu mai iaku i roto i taku campaign no te ikianga-iti o RAPPA. Meitaki Maata ki te iti tangata i roto iakoe Ruatonga, Avatiu, Panama, Atupa, e Pamati, ko kotou tei oronga mai i tetai tikaanga manea rava kia tomo atu au ki roto i to kotou au ngutuare tatakitai no te oraora atu kia kotou i toku au manakonakoanga e te akarakara atu anga ki roto i tetai au manako te ka riro ei puapinga noou e RAPPA e to tatou Ipukarea.

Akameitakianga takake naku ki toku Campaign Manager, Mrs. Ake Utanga, koia tei akaatinga i tona tuatau ma te roiroi kore i te tauturuanga iaku kia tae atu taku karere e taku orama kia kotou e te iti tangata. Naringa e kare tona manako ririnui e te irinaku ki roto iaku e ko au te tangata tau e te tiratiratu kia tu au ei mema no te party Democratic o RAPPA nei. Kare rava e rauka iaku i te takave mai i te au matara tuketuke taku i aere atu na roto.

Meitaki Maata katoa ki toku au Kumiti maroiroi ko ratou te irinaki mai i roto i teia oroanga e te turu iaku e tae uatu ki te ra o te itianga-iti, i te akapapuanga e kua tau e te ma tikai te au angaanga tei rave ia i te tuatau o te campaign.

Meitaki Maata ki te akaaere o te Democratic Party e te au puna katoatoa i Rarotonga nei e te Pa Enua i vao mai no ta kotou turuturu iaku. Ki te akaaere o te tua akatanotano i roto i te Paramani e pera katoa ki te One Cook Islands tei tauturu katoa mai ki ta tatou campaign.

Noatu e kare tatou i autu i roto i teia oroanga no te akatupuanga i ta tatou i manakonako no tetai tuatau poto tei akatakaia no teia ikianga-iti mei te ra 28 o Aperira ki te ra 16 o Mei. Te mataora nei ra oki au i te kitianga atu e te manakonako nei te iti tangata o RAPPA no tetai kaveinga matutu no tatou e to tatou Ipukarea no tetai au tauianga te ka riro ei puapinga no te uki o te tuatau ki mua. Kare ua e no tetai tuatau poto ua teia ra, e apopo. Ka angaanga pakari uatu rai au, kia tupu teia orama taku i irinaki e kia neke to tatou iti tangata Kuki Airani ki mua na roto i tetai kaveinga matutu tikai, e ka akara matatio atu ki roto i tetai au apiianga, terenianga i to tatou iti tangata ei akamatutu i to ratou turanga no te taporoporoanga i ta tatou peu, to tatou reo, e pera katoa te mekameka o to tatou Ipukarea.

Meitaki Maata katoa ki toku kopu tangata no te akakoromaki i teia tautau ngata te apaina no te angaanga poritiki taku i akairi ki runga ia kotou, no te mea kua akatika au e kia tu au e mema no te Democratic Party no teia itikianga-iti no RAPPA. Kare teia i te matara ngoie ua i te aere. Kua na roto au i tetai au matara pakari tikai i te mea e ko toku taime mua rai teia ki roto i te angaanga poritiki. Te mataora nei ra oki au e kua rauka ia tatou tetai turanga teitei tikai e te tu nei to tatou upoko ki runga no atu te au tu akaapaanga, na teia ra i akamatutu i to tatou taokotaianga i ta tatou i irinaki e, e ka riro teia e meitaki no to tatou Ipukarea.

I runga rava atu i teia te akameitaki nei au i te Atua koia tei oronga mai kiaku te maroiroi, te maru, e te akaaka i toku aaereanga i roto i teia tuatau nei. Kua riro te karere ora a to tatou atu i rito i te Puka Tapu no teia ra itianga nei, tei kiteaia i roto i te Evangelia a Ioana 7: 1 – 13 ei akapumaana mai iaku. Teia te karere puapinga noku e no tatou taku i rave mai no roto i teia irava. Ka tae mai te karere a te Atua ki te tangata i tona tuatau, kare i te tuatau o te tangata nei.

Kia orana e kia manuia

Dr Teina Rongo

RAPPA Demo candidate